Policiais evitam sequestro relâmpago e resgatam vítima em São Bernardo

29/05/2021 | 11:15



Policiais militares do 6º BPMM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) prenderam nesta sex-feira dois homens acusados de sequestro relâmpago e cárcere privado em São Bernardo. Um homem de 68 anos foi libertado pelos PMs.



A ação ocorreu em loja de departamentos no Shopping Metrópole, na Praça Samuel Sabatini, 200, região central da cidade.



O primeiro indivíduo preso estava no estabelecimento ainda em poder da vítima. Abordado, ele revelou que havia sequestrado o senhor desde a tarde desta sexta-feira e que havia feito compras também em outros comércios. Ainda entregou o comparsa, que estava do lado de fora esperando o desfecho do roubo a bordo de um veículo EcoSport preto. Com o segundo acusado foram encontrados ainda relógios, calçados, roupas, chips de celular e cartões.

Os indivíduos foram encaminhados os 1º DP da cidade e ficarão à disposição da Justiça.