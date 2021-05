Guia do IRPF 2021: como fazer, prazo, malha fina, restituição

Sérgio Vinícius

O prazo para declarar o IRPF 2021 foi prorrogado no início do ano – entretanto, ele se encerra em alguns dias. Com isso, diversas pessoas que deixaram para última hora estão atrás de informações sobre como realizá-lo.

Para auxiliar os leitores, o 33Giga, que antes mesmo do prazo do IRPF 2021 ser prorrogado publica uma série de artigos sobre o assunto, reúne aqui diversas dicas a respeito do imposto de renda desde ano. Desde como evitar a malha fina até como descobrir se você terá direito à restituição.

Prazo de entrega IRPF 2021

Isso é o mais importante para quem deixou para última hora, mesmo com o IRPF 2021 prorrogado já há alguns meses. O prazo final é segunda-feira, dia 31. Especialistas entrevistados pelo 33Giga durante as reportagens realizadas previamente indicam que, mesmo que você esteja em dúvida de alguns dados, o ideal é realizar a declaração e, depois, retificar. Isso geram enos dor de cabeça e burocracia do que simplesmente não mandar nada no prazo estipulado.

Download do programa IRPF 2021

O primeiro passo para enviar a declaração do imposto de renda, já há alguns tempo, é baixar e instalar o programa específico para isso. Em alguns anos anteriores, o site da Receita Federal ficava instável quando o prazo para entrega do IRPF se aproximava. Por isso, recomenda-se realizar o download o quando antes.

Para saber mais, leia a reportagem do 33Giga Imposto de Renda 2021: veja como baixar e instalar o programa da Receita Federal.

Como consultar a restituição do IRPF 2021

Mesmo com o IRPF 2021 prorrogado, desde o dia 24 de maio, a Receita Federal começou a divulgar os contribuintes que têm direito à restituição do imposto de renda. O órgão segue preferência de acordo com o perfil do declarante – idosos, pessoas com deficiência, professores.

Para saber como consultar a restituição do IRPF 2021, leia a reportagem do 33Giga Saiba como consultar a restituição do Imposto de Renda 2021.

Como saber se caí na malha fina e como evitar isso

Cair na malha fina é um dos terrores dos declarantes do IRPF. Afinal, isso significa que a Receita Federal encontrou inconsistências em seu imposto de renda.

Para saber se esse é o seu caso, você deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e realizar alguns procedimentos. Para saber exatamente o que fazer, leia a reportagem do 33Giga

IRPF 2021: como descobrir se você caiu na malha fina.

Para evitar gerar inconsistências em sua declaração do IRPF 2021, há algumas dicas práticas que podem ser realizadas. O advogado especializado Sérgio Rodrigo Russo Vieira dá algumas delas na reportagem do 33Giga IRPF 2021: 5 erros que podem te colocar na malha fina.

Criptomoedas, tutoriais em vídeo e mais informações

