Giovanna Ewbank arranca suspiros dos seguidores com vestido fendado

Como você viu, Bruno Gagliasso está passando uma temporada em Madri porque está trabalhando em uma série onde as gravações estão sendo feitas por lá.

Já Giovanna Ewbank ficou pelo Brasil mesmo e está tentando conciliar a correria para cuidar dos três filhos e as gravações para o seu canal no YouTube, e na última sexta-feira, dia 28, a apresentadora arrancou suspiros dos seguidores.

A mãe de Titi, Bless e Zyan compartilhou com seus fãs e seguidores uma foto de um vestido totalmente ousado. A parte do lado do look era toda aberta fora uma fenda gigantesca que ele tinha - que inclusive ela nem estava usando calcinha para compor o look.