Padeiros anunciam greve para terça-feira

Yara Ferraz



28/05/2021 | 23:59



Os padeiros decidiram entrar em greve a partir de terça-feira no Grande ABC. A categoria pede reajuste salarial com pelo menos a reposição da inflação do período (8%). As empresas falam em zero.

A decisão foi deliberada ontem, na subsede do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, em Santo André, em assembleia presencial e virtual da categoria. O presidente da entidade, Chiquinho Pereira, afirmou que “o sindicato patronal propôs 0% de reajuste, 0% de aumento real e 0% benefícios, ameaçou reduzir conquistas da convenção coletiva e disse que não quer negociação coletiva com o nosso sindicato. Diante destas propostas absurdas, só nos restou o caminho da greve”.

Segundo o sindicalista, as negociações tiveram início no fim do mês de abril e já havia sido firmado um acordo para pelo menos reajustar o salário dos padeiros de acordo com a inflação, estimada em cerca de 8%, já que o índice do mês de maio ainda não foi divulgado.

"O acordo estava fechado e, depois de voltarem atrás, não tivemos nenhuma alternativa ou proposta intermediária. Não sobrou outra alternativa a não ser a greve”, disse Pereira, afirmando que a entidade vai tentar fazer acordos coletivos individuais com as padarias, começando pelas maiores, para garantir o reajuste.

A categoria ressalta que, o custo de vida está acima dos índices oficiais de inflação, com os produtos e serviços essenciais muito caros.

O Sindicato dos Padeiros de São Paulo e Grande São Paulo representa cerca de 12 mil trabalhadores em aproximadamente 1.000 empresas ou padarias no Grande ABC. “É uma categoria anônima e essencial, que enquanto a maioria da população está dormindo, está preparando a primeira refeição das famílias”, disse o presidente da entidade.

O Diário não conseguiu contato com o Sipan-ABC (Sindicato das Indústrias de Panificação do Grande ABC) para comentar o assunto.