Disparada de preços

28/05/2021 | 23:59



Arroz, óleo de soja e carne bovina. Produtos comuns na alimentação da maioria das pessoas, mas que recentemente ganharam status de itens de luxo em razão do desenfreado ritmo de aumento de seus preços. São apontados como os expoentes na escalada sem precedentes da cesta básica, que em maio, pela primeira vez, superou a barreira dos R$ 900 na região.

A quantia leva em conta os 34 itens que devem suprir a necessidade de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) por um mês. Para se ter ideia de quanto estes itens básicos aumentaram, é só comparar com o mesmo mês do ano passado. Naquele período, o consumidor precisava de R$ 173,90 a menos para fazer a mesma compra, o que significa alta de 23,94%.

Segundo economista ouvido pela equipe de reportagem, tal disparada se deve à diferença de valores entre o dólar e o real. Outro fator que pesa na composição dos valores cobrados na hora da compra é o combustível, que também depende da oscilação do mercado internacional para que tenha seu valor definido nas bombas.

Em meio a tudo isso ainda tem a crise gerada pela Covid-19. A doença que assolou o mundo fez estragos ainda mais profundos no Brasil em razão das falhas das autoridades por ação e também por omissão. E, pior, as movimentações recentes mostram que quase nada foi aprendido por aqui. Enquanto muitas nações já ensaiam a volta à normalidade, o Brasil vive a expectativa de uma terceira onda.

Neste cenário, as pessoas que mantiveram os empregos comprometem ainda mais seus salários com a conta do supermercado. Os que perderam a fonte de renda têm ainda mais motivos para preocupação, visto que o valor do auxílio emergencial, que varia de R$ 150 a R$ 375, está muito longe de competir com o da cesta básica.

O cenário é crítico. Demanda ações certeiras e pontuais. Não é mais tempo de bravatas, negacionismo e medidas ineficazes.