Marcelo prepara terreno a Rômulo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 00:57



O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), já iniciou nos bastidores movimento para garantir terreno a uma candidatura a deputado estadual do atual secretário de Planejamento, o ex-vereador Rômulo Fernandes (PT). O ponto é a potencial concorrência que Rômulo tende a enfrentar – estimulada, dizem alguns vereadores, pela interlocução ainda solavancada estabelecida entre governo e Legislativo. Hoje governista, Neycar (SD) avisou que quer ser candidato a deputado estadual. O secretário de Serviços Urbanos, Fernando Rubinelli (PTB), também é figura especulada para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Pela oposição, o ex-prefeito Atila Jacomussi (SD) desenha projeto para tentar retornar ao Legislativo paulista. Obstáculos no caminho de Rômulo e dos defensores de sua candidatura.

Projeções

Aliados de José Auricchio Júnior (PSDB) acreditam que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vai manter o entendimento do relator do recurso do tucano, o ministro Luís Felipe Salomão, mas que Auricchio conseguirá, no STF (Supremo Tribunal Federal), uma decisão favorável sobre sua situação jurídica. Auricchio foi o mais bem votado na eleição do ano passado, mas teve os votos indeferidos pela Justiça Eleitoral por condenação por captação irregular de doação no pleito de 2016. Assim, foi impedido de tomar posse para o quarto mandato em São Caetano. Para esses mesmos interlocutores do político, quando Auricchio recorrer ao STF, os prazos para eventual nova eleição serão dilatados – poucos auricchistas creem que um outro pleito seja organizado neste ano.

Nomeação

Ex-vereador de São Caetano, Roberto do Proerd (PSDB) foi nomeado como assessor na Secretaria de Mobilidade Urbana no governo de Tite Campanella (Cidadania). A portaria de contratação foi publicada ontem, no Diário Oficial.



Contas na casa

As contas de 2017 da Prefeitura de Rio Grande da Serra, primeiro ano do segundo mandato de Gabriel Maranhão (Cidadania), chegaram à Câmara. O parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi pela rejeição do balancete, mas a última palavra cabe ao plenário do Legislativo.



Afagos – 1

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (SD) evitou embate com os vereadores ao ser questionado como acha que será o comportamento da Câmara diante de suas contas – o TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou o exercício fiscal de 2017 e, se o Legislativo seguir a recomendação, Atila ficaria inelegível, sem poder ser candidato a deputado estadual no ano que vem.



Afagos – 2

“Eu confio nos vereadores. Há entendimento muito claro, inclusive, que não houve dolo nas contas. A dívida com a Sabesp foi contraída de gestões anteriores à minha. Sobre a glosa na educação, o item glosado foi reconhecido nas contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT e ex-PDT). Não houve dolo, o próprio TCE mostra isso. Peço que a conta não seja votada de forma politizada, que analisem pela parte técnica. Confio na sensibilidade da Câmara”, comentou Atila.



Associado

O cantor Frank Aguiar, ex-vice-prefeito de São Bernardo, se tornou associado do Rotary Club Santo André Norte. O artista já vinha contribuindo com ações sociais promovidas para entidade. Como filiado, participará ativamente de ações da instituição.



Suave

Audiência pública da área da saúde foi organizada ontem na Câmara de Santo André. Havia expectativa de uma reunião tensa, diante do clima das últimas semanas. Mas, a despeito de haver considerável número de vereadores para a ocasião (dez, dos 21), o encontro evitou temas polêmicos.