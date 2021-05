Em Diadema, Filippi turbina pasta comandada por Vaguinho

Raphael Rocha



28/05/2021 | 20:55



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), propôs turbinar a Secretaria de Meio Ambiente, comandada pelo ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (SD). Reforma administrativa formulada pelo governo petista amplia a estrutura da pasta do aliado e transfere ao setor departamentos estratégicos e que lidam com a contratação direta de pessoal.



Projeto enviado à Câmara na semana passada pelo governo Filippi sugere transferir pelo menos três departamentos, atualmente abrigados em outras pastas, à secretaria de Vaguinho. Se a medida for aprovada, a pasta de Meio Ambiente abraça o departamento de limpeza urbana (hoje sob o guarda-chuva de Obras); o do serviço funerário (está sob o comando da Defesa Social); e o de fiscalização (hoje sob o comando de Segurança Alimentar). A nova estrutura transformaria o setor de Vaguinho na supersecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.



Além de ser responsável por gerir os contratos de coleta de lixo, o departamento de limpeza urbana também gerencia o pessoal do antigo projeto ‘Mãos à Obra’, funcionários contratados via frente de trabalho que auxiliam no paisagismo, como varrição de ruas e podas de árvores. Atualmente, são 223 trabalhadores. Já o serviço de fiscalização atua no ramo de controle das feiras livres, por exemplo.



Embora aparentemente burocráticos, os setores são considerados estratégicos politicamente por executar serviços básicos ao município, mas que podem ser convertidos em votos. Na história recente da política do Grande ABC, prefeitos da região ascenderam politicamente após comandar setores semelhantes antes de assumirem a principal cadeira dos paços. Foi assim com o ex-prefeito Atila Jacomussi (SD, Mauá), que liderou recapeamento de ruas quando foi chefe da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá); e com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que foi secretário de Mobilidade Urbana e Obras – curiosamente, ambos em governos petistas.



As mudanças aparecem semanas depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) devolver a elegibilidade de Vaguinho, que havia sido considerado inelegível por abusos de poder econômico e político. Segundo colocado em 2016, o ex-prefeiturável apoiou Filippi no ano passado do começo ao fim do pleito. “O pai está on”, celebrou Vaguinho, apostando em gíria de internet. Aliados do hoje secretário não acreditam em eventual candidatura a deputado no próximo ano.



A reforma de Filippi também amplia a participação política no governo da vice-prefeita Patty Ferreira (PT). O projeto formaliza a estrutura do gabinete do vice-prefeito, cargo de expectativa que historicamente é escanteado nos governos petistas na cidade. O texto rebatiza ainda as secretarias de Defesa Social (passa a ser chamada de Segurança Cidadã); Gestão de Pessoas (Administração e Gestão de Pessoas); Chefia de Gabinete (Governo); e Transportes (Mobilidade e Transportes).



Balanço do Paço indica a criação de 37 cargos comissionados e funções gratificadas e, em contrapartida, extinção de 58 deles. O saldo total é a tímida economia de R$ 2.841 por ano.