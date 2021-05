Região arrecada 634 toneladas de alimentos durante vacinação

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 07:00



As campanhas para arrecadar alimentos realizadas pelas prefeituras do Grande ABC nos últimos dois meses já resultaram em 634 toneladas de produtos recolhidos e destinados aos fundos sociais de solidariedade ou a instituições assistenciais da região. O montante vai atender cerca de 41 mil famílias (164 mil pessoas) que vivem em situação de vulnerabilidade, ou seja, pouco mais de 15 quilos de mantimentos para cada família assistida. Os números são de cinco das sete cidades, já que Mauá e Rio Grande da Serra não retornaram os questionamentos do Diário.

Três municípios do Grande ABC, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, aderiram ao programa do governo do Estado Vacina Contra Fome, que incentiva a doação de alimentos pelas pessoas nos postos de vacinação contra a Covid-19. Já Santo André e Diadema possuem programas sociais próprios. O Paço andreense justifica que iniciou a arrecadação de alimentos no Santo André Solidária antes da campanha estadual e, por isso, não aderiu ao programa, situação bem semelhante à de Diadema, que criou o Sua Vida Importa para Mim e Sua Fome me Incomoda, em abril.

Santo André, que no dia 10 de abril realizou live solidária com a participação do cantor Nando Reis em evento que fez parte das comemorações pelos 468 da cidade, foi quem mais arrecadou até agora na região, com 300 toneladas de alimentos doadas ao FSS (Fundo Social de Solidariedade). “A campanha é mais uma forma de ajudar nossos munícipes. Estas ações são muito importantes, principalmente neste momento de pandemia, que dificulta ainda mais o acesso a quem mais precisa. Estamos sempre buscando alternativas e novidades para chegar a este público, levando o que eles necessitam e ajudando no que for possível”, comentou a primeira-dama e presidente do FSS, Ana Carolina Barreto Serra, lembrando que as doações vão beneficiar 100 mil pessoas.

Também com campanha própria, Diadema já juntou 198 toneladas de alimentos, que vão favorecer 35 mil moradores do município que vivem na extrema pobreza. “Quem tem fome tem pressa. Por isso, neste momento, a solidariedade é fundamental porque ela garante levar comida às casas das pessoas”, afirma a vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Patty Ferreira (PT). Todos os alimentos, a maioria produtos secos, vieram de setores da própria cidade, entre eles os da área industrial, de supermercados, condomínios, templos religiosos e ONGs (Organizações Não Governamentais), empresa de transporte e escolas particulares. Também contribuíram sindicatos de trabalhadores, funcionários públicos e cooperativas da agricultura familiar, da região e Vale do Ribeira, que doaram frutas e legumes.

Em São Bernardo, onde o programa Vacina Contra a Fome foi lançado pelo Estado, no início de abril, já foram arrecadadas 85 toneladas. De acordo com a Prefeitura, os alimentos são enviados para os Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Centro de Referência da Mulher e entidades assistenciais referenciadas para que sejam destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município.

São Caetano já arrecadou 40 toneladas, sendo que 15 toneladas foram doadas por empresas parceiras. Segundo a Prefeitura, são doados diariamente 650 quilos de alimentos para 56 entidades beneficentes, além de envio de cestas básicas para 840 taxistas, transportadores escolares e ambulantes; 150 beneficiários do programa CadÚnico e 332 artesãos. Outras 600 famílias atendidas pelo CadÚnico receberam kits de higiene e limpeza. O Fundo Social também tem servido de ponto de distribuição de cestas básicas emergenciais a quem procura ajuda. Desde o início de abril, foram atendidas 968 pessoas.

Ribeirão Pires informou que já arrecadou dez toneladas no drive-thru da vacinação do Complexo Ayrton Senna, montante que vai beneficiar cerca de 24 mil pessoas da cidade.