Obituário - 29 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Antonio Leandro Soares Filho, 93. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Vidotti, 88. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Cagnacci Villalva, 88. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Darcy Bernardi, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cândido Antonio Gonzalez Gomes, 84. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Taxistas. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Lopes da Silva, 82. Natural de Souza (Paraíba). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdite Arruda Costa, 81. Natural de Poções (Bahia). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Pereira do Nascimento, 80. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelsina Fransozi, 76. Natural de São José do Calçado (Espírito Santo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Jacinto de Santana Filho, 74. Natural de Maragogi (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otaviano Sandrin, 73. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Gomes, 72. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Crematório Unidas Piracicaba (São Paulo).

Pedro Dantas de Vasconcellos, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 24, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cláudio José de Souza, 71. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Ferreira Ramos, 66. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Nair Batista de Souza Cruz, 62. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Vila Eliza, em Franco da Rocha (São Paulo). Dia 25, em Santo André. Cemitério Vale das Colinas, em Franco da Rocha (São Paulo).

Geraldo Gonçalves de Souza, 59. Natural de Mortugaba (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Técnico de instalação. Dia 25. Cemitério Fazenda Lagoa Rasa, Jacaraci (Bahia).

Ivanete Pedroso Pego, 55. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tânia Aparecida da Silva, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Auxiliar de legalização. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciano Araujo Lopes, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alexsandro Carvalho de Morais, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pedreiro. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Alves dos Santos, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Pedro José dos Santos, 93. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Valdimira Gomes de Souza, 91. Natural de Irecê (Bahia). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Evanda Soeiro Campos, 90. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Joel Machado Rocha, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Rudge Ramos. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Santa Marques Navarro, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

José Roberto de Oliveira, 69. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz.

Francisco Ferreira Coelho, 68. Natural de Aracatu (Bahia). Residia no Batistini, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Perrella, 66. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 25, m Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Ahmed Mohamad Chahine, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Islâmico.

Dalva Santos Dias, 62. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Maria Luciene Oliveira de Jesus, 61. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Hermínia Silva Araújo, 60. Natural de Vitorino Freire (Maranhão). Residia em São Paulo, Capítal. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Alceu Maturana, 87. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Enedina Maria de Queiroz, 90. Natural de Guajeru (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Marçal Bispo, 89. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Noé Pereira da Silva, 79. Natural de Pedreiras (Maranhão). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Naldino Juvenal da Silva, 62. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Francisco Antonio dos Santos, 62. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

Vanessa de Paulo Santos, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra 3, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Vilma Soares Neves, 93. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Jacira Cordeiro da Costa, 86. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Maria do Socorro Tomaz Rodrigues, 61. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Inácio Geraldo Filho, 67. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Otavio Donizete de Lima, 55. Natural de Japira (Paraná). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Marcelo Faustino de Lima, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Pouso Alegre, no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

André Mapeli Castro, 39. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.