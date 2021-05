Ex-diretor evita acareação na CPI da OAS em São Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021



Ex-diretor da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos não compareceu à acareação convocada pela CPI da OAS instalada na Câmara de São Bernardo. O ex-funcionário argumentou que a convocação para nova oitiva aconteceu em cima da hora e ele já havia firmado outro compromisso.



A CPI havia agendado para ontem, a partir das 17h, depoimentos de Barbosa Lemos, do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e dos ex-diretores José Ricardo Nogueira Breghirolli e Mateus Coutinho. O objetivo era confrontar versões distintas apresentadas por eles a respeito do pagamento de propina para agentes públicos de São Bernardo.



Enquanto Pinheiro, Coutinho e Breghirolli admitiram pagamento de quantias irregulares a funcionários de São Bernardo em troca de obras públicas e apontaram Barbosa Lemos como intermediário dos negócios na cidade, o ex-diretor assegurou que não havia transferência ilícita e que as relações na cidade eram institutcionais.



O advogado de Barbosa Lemos compareceu à sede da Câmara às 16h para entregar documento que dizia que Barbosa Lemos não poderia comparecer à oitiva. A CPI, então, se reuniu em nova sessão e aprovou a reconvocação do ex-funcionário, para quarta-feira, às 15h30, e se apressou em enviar servidores da casa para notificação. Um foi ao escritório do advogado José Roberto Leal de Carvalho e o outro para a residência de Barbosa Lemos, ambos em São Paulo.



O escritório se recusou a receber a notificação sob alegação de encerramento de expediente. Barbosa Lemos também refutou assinar o recebimento da convocação em um primeiro momento. Depois de insistência, consentiu com o chamado.



Presidente da CPI, Mauricio Cardozo (PSDB) alegou que o bloco tem usado o bom-senso. “O Léo pediu que o depoimento fosse semana que vem. Sempre foi solícito e entendemos que poderíamos atender. Assim, transferimos o do Carlos Henrique, para evitar judicialização.”



Integrantes da CPI temem que Barbosa Lemos busque ganhar tempo para ingressar na Justiça para obter um habeas corpus e evite a acareação – ex-diretor financeiro da OAS e também apontado como intermediário dos negócios em São Bernardo, Marcel Vieira recorreu a esse expediente e não foi prestar seu depoimento até agora.



“Esperamos que o Poder Judiciário entende e respeite o Legislativo, sem interferir nas investigações. É de suma importância para a população de São Bernardo essa apuração. Se o Judiciário continuar interferindo, é melhor fechar o Legislativo. Tranca tudo e entrega a chave para o Judiciário. Instaura a ditadura da toga. De que adianta a população gastar milhões para manter o Legislativo que é cerceado no poder de investigação?. Não tem sentido”, reclamou o relator da CPI, Julinho Fuzari (DEM).