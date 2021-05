Mauá define 27 de julho a nova data para retorno presencial das aulas

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021



Em decreto publicado nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Mauá divulgou nova data para o retorno presencial das aulas nas redes públicas municipal e estadual na cidade: 27 de julho. A previsão anterior era 31 de maio, mas em razão do novo crescimento dos números relacionados à Covid a data precisou ser novamente revista. As atividades seguem de forma remota por enquanto.

Os estudantes da rede municipal de ensino seguem recebendo normalmente o vale merenda, no valor de R$ 80. Além do vale merenda, a distribuição de kits de alimentação escolar continua vigente na cidade. A Prefeitura de Mauá informa que apesar da divulgação da nova data, as aulas presenciais serão retomadas somente com a pandemia controlada.