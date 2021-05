ONS: Linha de transmissão de Belo Monte teve dois desligamentos nesta sexta-feira

28/05/2021 | 19:36



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta sexta-feira, 28, que ocorreram hoje dois desligamentos na linha de transmissão bipolo Xingu/Estreito, que escoa a energia da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, uma das maiores do País. Segundo o operador, às 11h06 houve o primeiro desligamento, do Polo 1, e às 11h26, do Polo 2 do mesmo sistema.

"Com o objetivo de evitar sobrecarga no Elo CC 800 kV Xingu/Terminal Rio, um Sistema Especial de Proteção (SEP) atuou, comandando o desligamento de sete unidades geradoras da usina hidrelétrica de Belo Monte, com interrupção de aproximadamente 4.050 MW de geração", afirmou o ONS em nota, confirmando informações obtidas mais cedo pelo Broadcast.

Ao identificar uma variação de frequência no sistema, o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do ONS cortou 3.400 MW de carga, atingindo várias localidades, para evitar maiores reflexos no Sistema Interligado Nacional (SIN). As regiões afetadas não foram informadas.

Ainda de acordo com o operador, às 11h31min foi liberada a retomada de todas as cargas cortadas e às 11h45, todas as cargas do SIN já estavam regularizadas.

"O ONS reitera que, assim que identificou o problema, atuou prontamente para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento de energia. O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos e, posteriormente, fará um Relatório de Análise da Perturbação (RAP)", conclui a nota.