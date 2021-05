Aneel pede explicações à Belo Monte Transmissora de Energia por ocorrência

28/05/2021 | 18:12



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pediu explicações à Belo Monte Transmissora de Energia sobre a ocorrência em um bipolo no sistema de transmissão da usina de Belo Monte nesta sexta-feira, 28. A falha levou a um corte de carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) que durou cerca de 20 minutos.

Segundo a área de fiscalização da agência, uma primeira ocorrência, às 11h06, na linha de transmissão de alta tensão entre Pará e Minas Gerais, que escoa energia de Belo Monte, teria causado sobrecarga em outros polos do sistema de transmissão associado à usina, "sem maiores consequências para o Sistema Interligado".

A agência informou ainda que, na sequência, às 11h26, houve um segundo desligamento na linha, e o desligamento de seis unidades geradoras da usina de Belo Monte, o que causou o corte de carga.

A Aneel não informou quais localidades do País tiveram o fornecimento de energia elétrica comprometido.

No ofício, a agência reguladora estabeleceu prazo de um dia, a partir do recebimento do documento, para a concessionária apresentar esclarecimentos sobre a ocorrência.

A empresa também terá que informar as medidas adotadas para solucionar o problema e evitar a reincidência dos acontecimentos.