Reforços do Santos são regularizados e podem estrear no Brasileiro contra o Bahia

28/05/2021 | 17:52



Anunciados como reforços do Santos na quinta, o meia-atacante Marcos Guilherme e o lateral-esquerdo Moraes foram regularizados e estão aptos a estrear pelo novo clube. Os nomes dos dois apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta e ambos podem enfrentar o Bahia, sábado, às 20h, em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcos Guilherme e Moraes, inclusive, viajaram a Salvador com o grupo, e estão à disposição do técnico Fernando Diniz. A tendência, porém, é de que a dupla comece a partida no banco de reservas.

Os reforços chegaram por empréstimo. O lateral-esquerdo, que fez boas apresentações com a camisa do Mirassol no Campeonato Paulista, foi cedido pelo Atlético-GO até 30 de abril de 2022, enquanto que o meia-atacante foi emprestado pelo Internacional até 30 de junho de 2022.

Para o duelo em Salvador, Diniz deve contar com a volta do craque da equipe, o atacante Marinho, recuperado de lesão muscular na coxa. Além dele, os meio-campistas Alison e Jean Mota também ficam à disposição depois de cumprirem suspensão na Libertadores.