Grande ABC se mobiliza em Dia D de vacina contra gripe

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 17:42



O Grande ABC realiza neste sábado (29) o Dia D de vacinação contra a Influenza (gripe). Todas as cidades da região abrem suas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou pontos específicos de imunização para ampliar a cobertura vacinal de pessoas que integram grupos de risco. Desde o dia 12 de abril, devem se vacinar crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães de recém-nascidos (puérperas), povos indígenas e trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas.

É preciso levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Quem já tomou a primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias de intervalo para receber o imunizante contra a Influenza. A mobilização foi articulada pelo GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

O presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou que a proteção contra o vírus da Influenza é fundamental para evitar complicações mais graves da gripe antes da chegada do inverno, assim como para diminuir a pressão no sistema de saúde com novas internações. “É momento de proteger a nossa gente. A vacina é a única arma para vencer síndromes gripais e respiratórias e preservar vidas”, afirmou Paulo Serra.

Em Santo André, vacinação ocorrerá das 8h às 17h, em formato drive-thru, no estacionamento do Paço Municipal, localizado na Praça IV Centenário. A imunização também estará disponível, no mesmo horário, em sete unidades de saúde: USF Moyses Fucs, USF Vila Guiomar, Centro de Saúde Escola, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita, USF Parque Miami e USF Jardim Alvorada. Ao procurar o ponto de vacinação, é importante levar a carteira de vacinação para o registro.

Em São Bernardo, as 34 UBSs vão estar abertas das 8h às 17h. No momento da imunização, é preciso apresentar um documento com foto e a carteirinha de vacinação. São Caetano vacina contra a gripe em três endereços, também das 8h às 17 horas. Os munícipes devem se dirigir à Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, Bairro Olímpico), ao Centro de Especialidades Médicas (Rua Heloisa Pamplona, 269, Bairro Fundação) ou ao Centro Policlínico Gentil Rstom (Avenida Tietê, 301, Bairro Nova Gerty). Excepcionalmente, para o atendimento deste sábado, não será necessário cadastro pelo site da prefeitura.

Em Diadema todas as UBSs vão funcionar das 8h às 16h. A orientação da prefeitura é que os moradores levem carteira de vacinação, documento pessoal com foto e, se possível, o cartão SUS. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um dos pais ou responsáveis. Ribeirão Pires ampliou o horário de funcionamento das UBSs, que vão atender das 8h às 17h. É preciso Cartão SUS, CPF e carteirinha de vacinação contra a Covid-19, para quem também já tomou essa imunização.

Em Mauá, o horário também será das 8h às 16h, mas apenas quatro unidades vão vacinar contra a gripe: Primavera, Zaíra 2, Flórida e Jardim Mauá, além do Colégio Barão de Mauá (Rua Onze de Junho, 166 - Jardim Pilar), que funcionará como único ponto de vacinação no sistema drive-thru. Para tomar a vacina é necessário apresentar CPF, comprovante de conselho profissional (para profissionais de saúde) e carteira de vacinação (gestantes, puérperas e crianças). Quem quiser, pode levar um quilo de alimento não perecível para a campanha de arrecadação do município.

Em Rio Grande da Serra, as Ubs atendem das 8h às 17 horas. Segundo balanço divulgado pelo Diário na quarta-feira (27), menos de 30% das pessoas que deveriam se vacinar já foram imunizadas e as autoridades de saúde dos municípios fazem um apelo pelo comparecimento da população.