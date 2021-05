Kim Kardashian é acusada de ter contraído Covid-19 em sua festa polêmica de aniversário e dispara: Falso

28/05/2021 | 17:11



Kim Kardashian entrou em uma saia justa após revelar em Keeping Up With The Kardashians que testou positivo para Covid-19. Isso porque as gravações do programa foram feitas entre outubro e novembro de 2020, mesmo período em que a socialite promoveu uma super festa para comemorar seu aniversário de 40 anos de idade. Será que os convidados não estavam tomando tanto cuidado assim?

Em meio à repercussão negativa, a socialite continua batendo o pé e negando que essa tenha sido a fonte de contaminação. Ainda durante o episódio, ela diz que seu filho Saint, de cinco anos de idade, pegou a doença a partir de um colega de classe, que também estava infectado. Kim explica que logo depois que a criança passou a ter os primeiros sintomas, todos de sua casa acabaram pegando, inclusive ela.

Intrigados em descobrir se a Kardashian tinha mesmo sido infectada durante seu aniversário, o BuzzFeed News decidiu investigar a situação. Segundo a jornalista Ellie Woodward, Kim testou positivo por volta de 7 de novembro, cerca de 10 dias depois de ter voltado de sua ilha particular, local da festa.

Ao ler a matéria, a socialite ficou indignada. Em seu Twitter, ela compartilhou o link e escreveu:

Falso. Ninguém pegou Covid-19 na viagem. Saint foi o primeiro a tê-lo em nossa família e ele pegou na escola de outro aluno que testou positivo primeiro. Então eu desenvolvi sintomas e tive [a doença] alguns dias após ele tossir em mim enquanto eu cuidava dele.

Quebrando Tabus

E foi inspirado por essa personalidade tão polêmica que o artista plástico italiano Alexsandro Palombo criou sua mais recente obra. Conhecido por adaptar os rostos das celebridades para traços de desenhos animados, Palombo decidiu fazer um quadro em que Kim aparece menstruando.

Além de publicar em suas redes sociais, o artista também imprimiu e colou a obra em uma parede nas ruas de Milão, na Itália.

Na legenda, ele escreveu:

Quebre o tabu. Para enfrentar as diferenças sociais e as disparidades de gênero também devemos tratar de equidade menstrual.