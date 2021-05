Bruna Marquezine curte publicação polêmica nas redes sociais

28/05/2021 | 17:11



Como você acompanhou, o namorado de Bruna Marquezine, Enzo Celulari, resolveu ir até as suas redes sociais e falar sobre o consumo de carne e foi simplesmente detonado pelos internautas, tanto que ele logo em seguida apagou a publicação.

Agora, Bruna Marquezine deu um pouco mais de combustível para o assunto polêmico voltar a ser comentado pelos internautas após a atriz curtir em seu Twitter uma publicação que falava sobre o assunto.

Eu li no sentido de ironia, mas casa um interpreta diferente. Burro ele não é, o momento não foi propício de acordo com o que muitas pessoas estão passando. Mas ele fez bem mais que muita gente aqui, inclusive se envolve em várias causas sociais que não são poucas e recentemente conseguiu arrecadar até um milhão e 500 mil [reais] para ajudar pessoas nessa pandemia, mas as vezes a intolerância, o cancelamento, a falta de sensibilidade e a vontade de arranjar um problema para ter likes falam mais alto. Querem pregar o amor, o respeito, ninguém solta a mão de ninguém, mas qualquer deslize pelo mínimo que seja estão acabando socialmente com a sanidade mental de qualquer pessoa e depois reclamam de muitos artistas ficarem isentos a grandes questões. É aquela frase: você pode acertar centenas de vezes, mas se você errar uma vez, vai ser apedrejado.

E vamos de polêmica, né!?