Metodista oferece tratamento gratuito para Síndrome Pós-Covid

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 17:09



A Policlínica da Universidade Metodista de São Paulo fechou uma parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo para atender pacientes vítimas de complicações pós-Covid 19 de forma gratuita. Diante da demanda gerada pela pandemia do novo coronavírus, a Policlínica da universidade reservou 100 vagas de atendimento para o cuidado aos pacientes encaminhados pela Prefeitura para tratamento da Síndrome Pós-Covid.

“Entre as 400 vagas de atendimento da Policlínica, 100 são agora destinadas a pessoas que apresentam sequelas leves ou moderadas após terem contraído Covid-19. O projeto inclui consultas na área de fisioterapia, com especialidades em neurologia, ortopedia e função cardiorrespiratória”, afirma a coordenadora dos cursos de fisioterapia, enfermagem e educação Ffsica, Carla Mazzitelli.

Carla explica que as principais demandas são de pessoas que apresentam problemas respiratórios. Há também pacientes com sequelas neurológicas, como AVC (Acidente Vascular Cerebral), e distúrbio decorrente de trombose. O perfil dos pacientes, no entanto, é muito diverso e inclui desde pessoas da terceira idade a jovens que enfrentam as sequelas da doença. “Por meio dos tratamentos integrados é possível estimular a recuperação desses pacientes para que possam retomar suas rotinas”, acrescenta a coordenadora.

O atendimento é realizado após agendamento prévio por telefone ou pelo site da Policlínica. Ao chegar, os pacientes passam por uma triagem inicial realizada por uma equipe multidisciplinar que inclui fisioterapeutas e enfermeiros, entre outros profissionais da área da saúde. Esta junta é responsável por recomendar o tratamento mais indicado a cada caso. As consultas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 18 horas.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Desde junho do ano passado, a Universidade Metodista também oferece atendimento psicológico online gratuito a pessoas afetadas pela pandemia. Mais de 300 pessoas já utilizaram o serviço desde a sua criação. De acordo com a coordenadora do projeto, a psicóloga e professora Valquiria Rossi, as principais demandas foram casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e síndrome de Burnout.

O apoio é feito por psicólogas da Clínica de Psicologia no modelo de pronto-atendimento psicológico, com duração de cinco a dez sessões. Ao final desta etapa, caso seja necessário, os pacientes podem ainda ser encaminhados para o atendimento psicoterapêutico. Esses atendimentos são conduzidos pelos professores e alunos estagiários do último ano do curso. “As pessoas chegam bastante vulneráveis, com medo de um futuro incerto. São pacientes que tiveram perdas de familiares por conta da Covid, que perderam o emprego ou que sentem falta da sociabilidade”, explica Valquiria. Os atendimentos são agendados pelos telefones (11) 4366-5300 e (11) 4366-5396, de segunda a sexta feira, das 8h às 22h.

SERVIÇO

A Policlínica da Universidade Metodista de São Paulo fica na Rua Planalto Rua Planalto 106, São Bernardo do Campo (Campus Rudge Ramos). O atendimento pós-Covid é realizado de segunda a sexta, das 14h às 18h. Agendamentos pelo telefone 4366-5565 ou pelo site https://metodista.br/policlinica. Agendamento para atendimento online na clínica de psicologia pode ser feito pelos telefones 4366-5300 ou 4366-5396, de segunda a sexta, das 8h às 22 horas.