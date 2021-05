Conheça a região de Ozark, que remete à série da Netflix

Paulo Basso Jr.

Quem acompanha as aventuras de Marty Byrde, Ruth Langmore, Darlene Snell e companhia na série Ozark, da Netflix, já deve ter se perguntado onde ficam os belíssimos cenários retratados ao longo de suas temporadas. Apesar de a grande maioria das cenas ter sido gravada em locações aleatórias do estado americano da Geórgia, a história remete a uma região que, de fato, existe e fica bem no coração dos EUA: as montanhas de Ozark.

Também conhecida pelos locais como Ozarks, a área compreende boa parte do estado do Missouri e do norte do Arkansas, além de beliscar trechos do Kansas e de Oklahoma. Seus domínios são marcados por parques naturais, que concentram muito verde, além de cachoeiras, cânions e, principalmente, lagos.

Ozark no Arkansas

No norte do Arkansas ficam algumas das principais cidades-base para visitar as atrações de Ozark, como Fayetteville. Palco da Universidade do Arkansas e, consequentemente, de agito (sobretudo nos pubs da Dickson St), o destino tem, nos arredores, o parque Devil’s Den, que serviu de cenário para a terceira temporada de outra série famosa no Brasil, True Detective.

Paulo Basso Jr. Devil’s Den, na região de Ozarks, Arkansas

Dali é fácil alcançar Bentonville, o berço da rede de supermercados Walmart. Com restaurantes e cafés descolados, além de uma malha de 375 km de ciclovias que a conecta até a municípios de outros estados, a cidade registra altos índices de qualidade de vida é muito visitada por fãs de cultura. Afinal, é lá que fica o Crystal Bridges, espécie de Inhotim dos EUA e um dos museus de arte mais impressionantes do país.

Paulo Basso Jr. Museu Crystal Bridges, em Bentonville

Vale a pena visitar o noroeste do Arkansas especialmente no outono, quando árvores com folhas amareladas e vermelhas tomam conta da paisagem e convidam os viajantes a conhecer outros destinos. Dois que merecem entrar na lista são Eureka Springs, encravada nas montanhas, e o parque estadual Buffalo National River.

Eureka Springs é formada por uma comunidade hippie em torno do lindo Beaver Lake e tem como destaque o 1866 Crescent Hotel And Spa, tido por muitos como mal-assombrado. Há, inclusive, visitas guiadas de noite para os corajosos que desejam conhecer a história macabra do empreendimento.

Outro cartão-postal local é a Thorncrown Chapel, uma espetacular capela de madeira, pedra e vidro projetada por E. Fay Jones, discípulo do renomado arquiteto Frank Lloyd Wright – o mesmo que desenhou os museus Guggenheim de Nova York e Bilbao (Espanha).

Paulo Basso Jr. Thorncrown Chapel, em Eureka Springs

O Buffalo National River, por sua vez, é um parque que se espalha em torno do rio homônimo. Ali, há muitas atrações naturais, como cânions, cachoeiras e mirantes, especialmente entre as cidades de Jasper e Ponca. Vale a pena passar ao menos uma noite na região, que abriga hotéis, campings e áreas de motorhome.

Paulo Basso Jr. Buffalo National River, na região de Ponca

Ozark no Missouri

É no Missouri, porém, que os fãs da série Ozark devem prestar mais atenção nos cenários. Afinal, a história retrata especialmente destinos do estado, como as cidades pequenas que margeiam lagos e bosques ao redor de Springfield (onde nasceu a Rota 66 e há, inclusive, um museu contando a história da estrada) e St. Louis (terra da cerveja Budweiser).

Paulo Basso Jr. Museu da Rota 66 em Springfield, no Missouri

Muito frequentado pelos estradeiros que vão à região percorrer um dos trechos mais cênicos da icônica rota, o Missouri abriga o Lake of the Ozarks, onde supostamente se passa a terceira temporada da série da Netflix – a maioria das cenas, no entanto, foi gravada em Lake Lanier, na Geórgia.

Paulo Basso Jr. Lake of the Ozarks, no Missouri

Lindo, o local concentra diversas marinas em torno da cidade de Osage Beach, que conta ainda com um outlet da rede Simon (a mesma que controla os famosos Premium) e uma destilaria chamada Ozark, que serve moonshines (bebida destilada altamente alcóolica, tirada no início do processo de produção do uísque) e boas cervejas, especialmente do tipo IPA. Na região, dá para alugar barcos, pescar, andar de jet-ski e, principalmente, relaxar e se divertir em meio a boas opções de hospedagem.

Paulo Basso Jr. Ozark Brewery e Distillery

Resorts em Ozark

Caso não queira fazer como personagem de Marty em Ozark e se enfiar em barcos-cassino, a dica é se hospedar nas casas de aluguel ou resorts do pedaço. Um dos mais animados é o Margaritaville Lake Resort Lake of the Ozarks, que concentra apartamentos espalhados por diversos prédios, além de marina, bares, restaurantes, arcade, boliche e até um parque aquático indoor.

Paulo Basso Jr. Margaritaville Lake Resort Lake of the Ozarks

Um dos restaurantes-bar do empreendimento, que se debruça sobre uma praia ao lado da marina, recebe hóspedes ou não em clima de pura farra. Aos fins de semana é comum ver uma galera por lá curtindo despedidas de solteiro. Um bar molhado serve quem está na piscina aquecida, que dá vista para o lago e está sempre cheia de gente virando shots e dançando ao som de músicas caribenhas.

Para quem procura opções mais sóbrias, há outras opções de hospedagem em Lake of the Ozarks, a exemplo do The Lodge of Four Seasons (que não tem relação com a rede de hotéis de luxo). O empreendimento conta com campo de golfe, spa, marina e diversos restaurantes.

Paulo Basso Jr. Passeio de barco em Lake of the Ozarks

O castelo de Ozarks

Quem circula pelos arredores de Osage Beach, no Condado de Camden, tem a impressão de que irá se deparar com Ruth e Darlene a qualquer momento – se você assistiu a Ozark, sabe que isso, não necessariamente, é uma boa ideia. Ali, há trailers, casas de madeira isoladas no meio do mato e muitas fazendas espalhadas por áreas ermas, cortadas por estradas de terra.

Paulo Basso Jr. Castelo do Ha Ha Tonka State Park, na região de Ozark

É nessa região, porém, que está um dos maiores tesouros de Ozarks, o Ha Ha Tonka State Park. Repleto de trilhas, o parque concentra as ruínas de um antigo castelo – na verdade, um casarão –, erguido por um milionário de Kansas City (situada a cerca de três horas de carro) no início do século 20.

Quem vai ao local pode fazer lindas fotos e, principalmente, aproveitar os mirantes que dão vista para Lake of the Ozarks. O parque concentra ainda as ruínas de um antigo Correio e de uma torre que era usada como caixa d’água. Estradas asfaltadas levam até a trilha dessas construções e do castelo, que é pavimentada, curta e muito simples de ser percorrida.

Las Vegas do Missouri

Ainda em Ozark, vale a pena visitar Branson, na fronteira do Missouri com o Arkansas. O destino é famoso por retratar o estilo de vida de quem mora nas montanhas da região central dos EUA.

Isso pode ser visto, por exemplo, no Silver Dollar City, parque de diversões que parece mais uma Disney no interior. Com ótimas montanhas-russas, inclui entre suas atrações algumas apresentações típicas de uma comunidade country, com direito a confecções de vidro ao vivo e danças de cowboys. No Natal, o centro de lazer fica especialmente bonito. Tanto que gaba-se de ser “o mais iluminado do país”.

Entre uma botinada e outra, vale a pena também explorar outras atrações de Branson, cuja avenida principal lembra a Las Vegas de antigamente, com hotéis suspeitos exibindo letreiros castigados pelo tempo. A diversão por lá, no entanto, é garantida, com experiências para crianças, como um museu dedicado ao Titanic, restaurantes de redes populares americanas (ou do churrasco típico do sul americano), um outlet com marcas queridinhas dos brasileiros e passeios em torno de um lago cênico.

Paulo Basso Jr. Tanger Outlets, em Branson

Nesse trecho, que é bem turístico, há poucos vestígios dos cenários bucólicos e da turma de Ozark. O que, convenhamos, é um alívio para quem não deseja se meter em problemas.