Príncipe Harry soube da morte do avô, príncipe Philip, ao ser acordado por policiais às três horas da manhã

28/05/2021 | 16:11



Príncipe Harry levou um susto quando soube da morte do avô, príncipe Philip. Segundo informações do site TMZ, a primeira tentativa de avisar o duque sobre a partida de Philip foi da Embaixada dos Estados Unidos, que começou a ligar para a mansão de Harry às três da manhã para informá-lo do que havia acabado de acontecer, lá no dia 9 de abril deste ano. Entretanto, nem ele, nem a esposa Meghan Markle atenderam a nenhuma das ligações - o que fez com que as autoridades tomassem medidas mais drásticas.

A Embaixada, então, ligou para o Departamento do Xerife de Santa Barbara e pediu para que um policial fosse pessoalmente à residência e Harry em Montecito, já que a Embaixada estava tentando contatá-lo urgentemente e não obteve resposta.

O Departamento obedeceu e enviou um de seus oficiais para a casa do Duque e da Duquesa de Sussex. O policial conseguiu entrar em contato com alguém, provavelmente um funcionário, que imediatamente orientou o príncipe a ligar para a Embaixada. Foi assim que, finalmente, Harry recebeu a notícia de que o avô havia morrido.

É importante ressaltar que príncipe Philip morreu no dia 9 de abril no Castelo de Windsor, na Inglaterra, que está oito horas à frente do fuso horário da Califórnia, nos Estados Unidos, onde Harry e Meghan vivem atualmente. Depois disso, o duque participou do funeral ao lado do irmão, príncipe William, para se despedir do avô pela última vez.