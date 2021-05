Gilberto Nogueira ganhou R$ 2,5 milhões para estrelar campanha publicitária

28/05/2021 | 16:11



Gilberto Nogueira está indo muito bem, obrigado! Segundo informações do colunista Leo Dias, o quarto colocado do BBB21 ganhou dois milhões e 500 mil reais para estrelar uma campanha publicitária do banco Santander - ou seja, um milhão de reais a mais do que o prêmio máximo do reality da Globo. Além disso, Gil assinou um contrato de 18 meses com a instituição, o que pode trazer ainda mais cachês milionários nos próximos meses. Esse momento é todo dele!

Desde que saiu do BBB, o economista fechou parcerias com marcas como OMO, BIS e Vigor. Amigos próximos de Gilberto afirmaram, inclusive, que ele estaria com medo de firmar mais negócios e não conseguir atender todos os contratantes da mesma forma. Até o momento, todos os contratos do influenciador somam, juntos, dez milhões de reais.

Gil do Vigor ainda tem mais uma carta na manga: seu primeiro livro, Tem Que Vigorar!, chega às livrarias de todo o país já no próximo mês. Além de ser uma obra sobre a sua história, o livro também conta com a participação da rainha Xuxa Meneghel e a atriz Deborah Secco.