A espera acabou! HBO Max divulga primeiro trailer do reboot de Gossip Girl

28/05/2021 | 16:11



A espera acabou! Nessa sexta-feira, dia 28, a HBO Max divulgou o primeiro trailer do novo reboot de Gossip Girl! E o melhor de tudo: já temos data de lançamento! A série irá estrear na plataforma de streaming no dia 8 de julho. O serviço ainda não está disponível no Brasil, mas chegará por aqui no dia 28 de junho, então tudo indica que poderemos acompanhar a novidade desde o lançamento.

Além disso, outra novidade para quem era fã da primeira versão da série: Kristen Bell está de volta como a voz da Gossip Girl.

- Pense que você está no controle de sua imagem, suas ações e narrativa. Mas você se esqueceu de uma coisa: eu posso te ver. E antes que eu termine, vou garantir que você me veja também, destaca a rainha da fofoca de Nova York.

Ambientada na era das redes sociais, o reboot irá se passar oito anos após o site Gossip Girl ser tirado do ar e conta com elenco formado por Jordan Alexander, Julien Calloway, Whitney Peak, Thomas Doherty, Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zion Moreno, Savannah Lee Smith e Elizabeth Lail.