Lexa recebe alta hospitalar após passar por cirurgia de emergência

28/05/2021 | 15:19



Lexa realizou uma cirurgia de emergência na quarta-feira, 26, para operar as amígdalas e o septo nasal. A cantora recebeu alta do Hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 28.

Nas redes sociais, ela explicou que saiu do hospital de cadeira de rodas, porque ficou 36 horas sem comer e, por estar fraca, poderia desmaiar. Em stories, ela contou sobre a recuperação e negou as especulações de que teria realizado procedimentos estéticos.

"Amores, foi uma emergência de saúde: sangramento nasal e abscesso amigdaliano. Tenho um desvio de septo e carne esponjosa horríveis. Sou asmática e sofro com amigdalite. Tive sangramento e operei, estou em recuperação. Obrigada pelas palavras de carinho", disse.

"As pessoas estão falando que eu fiz rinoplastia, não fiz e teria zero problema de falar se eu tivesse feito. Quem já operou o nariz (desvio de septo e carne esponjosa) e a amígdala sabe que o momento pós cirúrgico é sofrido, mas estou me recuperando bem", explicou.

Lexa recebeu alta no mesmo dia que lançou a música Taradinha, acompanhada do clipe. A faixa tem a participação de Kevinho e o trio Hitmaker. "Minha primeira música neste ano chega cheia de dança e muitos movimentos que vai deixar as sapequinhas bem taradinhas", afirma a cantora em nota.