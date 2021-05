Virgínia Fonseca quer emendar as gestações

28/05/2021 | 15:10



Como você viu, Virgínia Fonseca está na reta final de sua primeira gestação fruto de sua relação com Zé Felipe e revelou em uma entrevista para Thaís Fersoza que pensa em emendar as gestações.

Não é novidade para ninguém que o casal quer ter mais filhos, mas a gente não esperava que seria assim tão rápido, não é mesmo? Durante o bate-papo com a esposa de Michel Teló, Virgínia comentou que assim que os médicos autorizarem, eles já vão tentar emendar as gestações.

Além disso, Virgínia e Zé Felipe apareceram recentemente dançando em um vídeo para comemorar a última semana de gestação e conversando com Thais Fersoza, a influenciadora revelou que não quer se submeter às cirurgias estéticas mais de uma vez.

- Sabe porque? Meu peito cresceu demais e não quero ter um filho só, com certeza quero uns dois ou três. Se eu tiver a Maria Alice e deixar para ter um filho depois de três anos, vai dar preguiça. Eu vou querer fazer a cirurgia para dar uma levantada no meu peito, porque por mais que volte, não vai voltar igual...

Depois de revelar apenas um desejo de colocar silicone após as gestações, Tata quis saber se a YouTuber tinha vontade de fazer uma nova lipoaspiração.

- Lipo eu já não sei, porque já fiz duas. Tomei nojo de lipo. Oh, recuperaçãozinha de m***a.

A nora de Leonardo também aproveitou o espaço para lamentar os antigos rumores de que ela teria engravidado por meio de fertilização e teria até sido paga pelo marido.

- Qual a necessidade? É só aceitar que eu engravidei e está tudo certo, que não preciso do dinheiro do Zé Felipe, que não quero e não estou com ele por dinheiro. Um cara lindo, novo, super gente boa... por que vou ficar com ele pelo dinheiro? É até uma falta de respeito com ele. Por que ele não pode ter alguém que o ame?

Agora nos resta esperar a Maria Alice nascer e aguardar os médicos liberarem pra gente acompanhar a nova gestação de Virgínia Fonseca!