Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta após dados de avanço econômico

28/05/2021 | 14:19



As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 28, com exceção da de Lisboa, depois que indicadores econômicos mostraram um avanço da retomada econômica na zona do euro. Dados dos Estados Unidos também foram monitorados pelos investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 registrou ganho de 0,57%, aos 448,98 pontos, com avanço semanal de 1,02%, no maior nível desde 21 de fevereiro. Durante o pregão, o índice renovou a máxima histórica intraday.

Divulgado nesta pela Comissão Europeia, o índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 110,5 pontos em abril para 114,5 pontos em maio. O indicador atingiu o maior nível no período da pandemia pelo segundo mês consecutivo.

Na avaliação do ING, o avanço da vacinação contra a covid-19 e a desaceleração do número de novos casos de coronavírus favorecem a perspectiva para a economia do bloco, embora ainda hajam riscos significativos.

Também aguardados pelo mercado, indicadores dos Estados Unidos mostraram uma aceleração da inflação, o que alimenta o debate sobre os rumos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Havia expectativa, ainda, pela divulgação do orçamento do governo Joe Biden para 2022, que deve totalizar US$ 6 trilhões, de acordo com a imprensa americana.

Em Paris, o índice CAC 40, avançou 0,75%, a 6.484,11 pontos, e registrou alta de 1,52% na semana, ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) da França no primeiro trimestre tenha sido revisado para baixo. Os papéis da Airbus tiveram ganho de 1,24% e os do Carrefour, de 0,63%.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX registrou ganho de 0,74% nesta sexta-feira, a 15.519,98 pontos, e de 0,53% na comparação semanal. As ações do Deutsche Bank avançaram 1,06% e as da Allianz, 0,95%.

O índice italiano FTSE MIB subiu 0,45% nesta sexta-feira e 0,78% na semana, a 25.169,39 pontos.

Em Madri, o IBEX 35 avançou 0,42%, a 9.224,60 pontos, com ganho semanal de 0,22%.

Já o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,13%, a 5.242,32 pontos, com perda de 0,55% na semana.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,04%, a 7.022,61 pontos. Na comparação semanal, houve ganho de 0,06%.

*Com informações da Dow Jones Newswires