Thais Fersoza faz desabafo após ter foto com os filhos removida do Instagram

28/05/2021 | 14:11



Thais Fersoza foi pega de surpresa na última quinta-feira, dia 27, com uma atitude do Instagram. Por lá, a apresentadora contou que teve uma de suas fotos removidas por, supostamente, ter ido contra as diretrizes da comunidade da rede social. Porém, o clique excluído era uma imagem de Thais com os dois filhos, Melinda e Teodoro, de quatro e três anos de idade, respectivamente. Estranho, né?

Se antes eu tinha dúvida de que tinha algo errado com meu IG, agora eu tenho certeza... é sério isso??????, indignou-se.

A esposa de Michel Teló, então, compartilhou a foto mais uma vez.

Já que o Instagram sumiu com minha foto (me ajuda aí, @instagram!), vai novamente. Eu e meus pequenos no Dia das Mães de 2019! Ps.: Instagram, não some como a foto de novo não, hein? É só amor de mãe...

É, realmente não deu para entender!