Sabrina Sato revela que já ficou trancada em banheiro: - Tiveram que chamar os bombeiros e um deles teve que entrar pelo vidro

28/05/2021 | 14:10



Em novo episódio do quadro Cada Um No Seu Banheiro, do canal do YouTube de Sabrina Sato, a apresentadora fez revelações sobre a sua vida! Desta vez, Sabrina é a convidada da atração e responde perguntas enviadas por amigos como Thelma Assis, Mariana Rios, Hugo Gloss, Gkay e Dona Kika.

Ao ser questionada por John Drops sobre perrengues no banheiro, Sabrina contou:

- Meu primeiro perrengue eu tinha três anos. Queria ficar sozinha no banheiro e me tranquei, quem disse que conseguia destrancar? Minha família ficou desesperada, tiveram que chamar os bombeiros e um deles teve que entrar pelo vidro. E também, uma vez coloquei fogo no banheiro de uma gravadora.

Já o jornalista e roteirista Ricky Hiraoka perguntou se a apresentadora já fez flagrou algum momento íntimo no banheiro, e ela respondeu:

- Nunca flagrei o Duda e não sou dessas que abriria a porta do banheiro, sabe. Não me assustaria se flagrasse, iria bater palmas [risos].

No entanto, Sabrina revelou que já flagrou um ex-namorado nessa situação:

- Teve uma vez, que eu lembro direitinho, o meu primeiro namorado, uma vez abri a porta do banheiro e ele tava com uma revista da Simony, eu nunca me esqueço. Toda vez que eu encontrava a Simony, ficava com vontade de contar para ela.

Sabrina ainda afirmou como foi lidar com homens inseguros em relacionamentos:

- Existem homens que se sentem acuados e acabam se afastando. Mas meu bem, os que se aproximarem também, os que sentirem atração por esse tipo de mulher... será maravilhoso. O Duda é esse tipo de homem e por isso deu tão certo, ele admira isso em mim, isso para ele dá tesão.

O episódio ainda conta com outras perguntas, como: Qual foi seu maior perrengue no carnaval?, Como foi ser bailarina no Programa do Faustão? e Você tem algum ritual na hora do banho?