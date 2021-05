Ex de Tainá, que ficou com irmã dela, chega ao De Férias Com o Ex e causa briga entre Flavia Gabê e Caíque Gama

28/05/2021 | 13:10



O De Férias Com o Ex da última quinta-feira, dia 27, deu o que falar! A situação mais polêmica envolveu Tainá Felipe, já que o novo ex que chegou na casa foi Diego Gélio, com quem ela já se relacionou. O problema, porém, é que Diego já beijou a irmã de Tainá - algo que ela ainda não superou:

- Ele ficou com a minha irmã e ver ele vai me lembrar ela. E que eu não estou bem resolvida. Mas dele eu nunca esperei nada, não, porque ele é talarico, disse.

Aos poucos, Diego foi conhecendo os outros participantes e não causou uma boa primeira impressão:

- Só pelo fato dele não se arrepender, já rendeu um bloqueio. Eu não quero conhecer muito, disse Flavia Gabê.

Diego tentou se explicar:

- A genética delas é privilegiada.

Gabi Rippi se revoltou com a fala de Diego e repreendeu:

- Isso não é coisa que se diga. Mesmo em um grupo de amigos.

Depois, em encontro com Marina Gregory, Flavia e Gabi, Diego deu mais detalhes sobre o caso:

- Eu errei, lógico. Mas eu também fiquei meio incomodado quando vi que ela estava com um amigo meu. Ela sabia que era meu amigo. Eu me senti mal porque elas pararam de se falar.

Em seguida, o que deu o que falar foi um beijo entre Flavia e Diego!

- Eu achei que ele era um porre, mas no encontro acabei achando legal, a cantora se justificou.

Quem não gostou nem um pouco disso foi Caíque Gama:

- Eu esperava outra postura. Eu me senti um otário.

Tainá, então, gritou para quem quisesse ouvir:

- Gente, é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Ele foi o boy que pegou a minha irmã. O golpe tá aí, cai quem quer! Escroto, escroto.

Depois, no quarto, Caíque lamentou:

- Não é maneira a situação. Estou criando várias possibilidades na minha cabeça.

Após esse encontro quádruplo, Marina, Flavia e Gabi Rippi voltaram para casa cantando:

- O ex que pegou a irmã!

Quem estava na casa não gostou nem um pouco da atitude. Matheus Pasquarelli, por exemplo, disse em depoimento:

- A chegada do Diego na casa já me incomodou bastante e ainda mais quando as meninas chegaram gritando: o ex que pegou a sua irmã. Foi uma parada de facada no coração.

DR entre Caíque e Flavia

Ao chamar Flavia para conversar, Caíque ouviu da cantora que ela não havia beijado Diego:

- Era uma montagem, então?, provocou.

Mesmo assim, ela seguiu negando que o beijo tivesse acontecido e reclamou que Caíque queria ver as outras participantes tirando a roupa na festa:

- Você disse que ia ficar de camarote vendo elas tirarem a roupa.

Depois, Caíque pediu para que os dois devolvessem as correntes trocadas no encontro:

- Ela acha maneiro ficar flertando. Alimenta o ego. Eu me senti meio otário. Mas devolvi mesmo, não dá nada.

Gabily e Pedro Ortega

Quando foi dormir, Gabily contou para Ortega que o espaço onde dormia com Maju estava apertado. Ele, então, a convidou para dormir ao lado dele em outro quarto:

- Falei que não ia ficar com ninguém, mas sobrou um espaço. O Bruninho foi para a suíte, brincou ele.

Durante a noite, ambos foram juntos para o banheiro e ficaram pela primeira vez.