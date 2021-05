Ariana Grande faz primeira aparição após se casar e The Weeknd leva principais prêmios no iHeartRadio Music Awards

28/05/2021 | 13:10



Na noite da última quinta-feira, dia 27, ocorreu a premiação iHeartRadio Music Awards 2021. A cerimônia de 2020 não ocorreu por conta da pandemia do novo coronavírus - mas, em 2021, o evento contou até mesmo com público - que usava máscaras de proteção - graças ao avanço da vacinação nos Estados Unidos. Como não poderia deixar de ser, a premiação contou com diversas performances e momentos marcantes! Ariana Grande, por exemplo, fez sua primeira aparição como uma mulher casada e levou os fãs à loucura ao performar o remix da faixa Save Your Tears ao vivo pela primeira vez, ao lado de ninguém menos que The Weeknd. Nas imagens, inclusive, é possível ver a aliança da cantora, como destacou a revista People!

Por falar em The Weeknd, o artista foi destaque da premiação ao receber nada menos que oito indicações e levar três prêmios para casa, sendo eles os de Canção do Ano, Artista Masculino do Ano e TikTok Bop do Ano, uma nova categoria que contou com voto popular como explica o E! News.

A noite contou ainda com apresentações de Doja Cat, Dan + Shay, Silk Sonic, e Bruno Mars e Anderson Paak, que cantaram a faixa Leave the Door Open, levando o público ao delírio. Bruno começou a música tocando piano e cantando à capela, fazendo com que os fãs cantassem junto com ele o refrão. Depois, o artista ainda interagiu com a plateia e deixou até mesmo que uma moça passasse a mão em seu peito! Que sorte a dela, não é mesmo?

Além disso, Demi Lovato, Brandi Carlile e H.E.R. fizeram uma tocante homenagem ao artista Elton John ao se vestirem de modo que cada uma representasse um aspecto marcante de seu estilo. Cada uma das artistas ainda cantou faixas da autoria do músico, que levou para casa o prêmio Ícone do Ano e protagonizou um clique fofo ao lado do companheiro David Furnish no tapete vermelho!

Esta, aliás, também foi uma das primeiras aparições de Demi Lovato depois que a cantora se assumiu como uma pessoa não-binária e anunciou que usaria os pronomes they e them - que na língua inglesa não têm gênero determinado.

E é claro que o grupo de k-pop BTS teve grande destaque na premiação! Os meninos foram indicados para quatro categorias, e acabaram levando para casa três prêmios, escolhidos por voto popular: Melhor Videoclipe, Melhor Coreografia em Videoclipe e Melhor Fã-Clube. Nada mal, hein?

Outros prêmios da noite foram para Dua Lipa como Melhor Artista Feminina, Taylor Swift como Melhor Álbum de Pop por Folklore, Doja Cat como Melhor Artista Revelação do Pop e Beyoncé como Melhor Colaboração ao lado de Megan Thee Stallion.