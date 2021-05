Bali é o destino mais badalado do mundo; confira a lista dos 25 primeiros

Redação

Do Rota de Férias



28/05/2021 | 12:56



Perfeita para pegar praia, mergulhar, se isolar na natureza ou procurar agito, Bali é o destino mais badalado do mundo, segundo o Travellers’ Choice 2021, prêmio promovido pelo site TripAdvisor a partir de votações realizadas com seus usuários. Com 25 selecionados, a lista traz Londres, no Reino Unido, e Dubai, nos Emirados Árabes, nas segunda e terceira colocações, respectivamente.

O o Travellers’ Choice 2021 concedeu ainda diversos outros prêmios, como o de melhor praia do planeta, vencido por Whitehaven, na Austrália, e melhor hotel do mundo, com o brasileiro Hotel Colline de France, em Gramado, no topo da lista.

Bali: o destino mais badalado do mundo

Bali é uma das ilhas que compõe a exuberante Indonésia. O local não se tornou o destino mais badalado do mundo à toa. Quem vai até lá encontra montanhas, vulcões, florestas tropicais e praias para explorar. Tudo isso em uma única porção de terra cercada de mar, uma vez que ela não é pequena: demora-se cerca de três horas para cruzá-la de carro.

Entre as melhores praias de Bali estão Semyniak e Uluwatu, sobretudo para quem procura agito. Há também boas opções para quem deseja relaxar, a exemplo de Canggu.

Para conhecer melhor a ilha, não há nada melhor, porém, que visitar sua capital cultural: Ubud. Encravada na floresta, a região abriga galerias, lojas, restaurantes que servem pratos típicos da região e alguns dos templos mais fotogênicos da Indonésia.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Os 25 destinos mais badalados do mundo

Confira a lista dos 25 destinos mais badalados do mundo, segundo o Travellers’ Choice 2021: