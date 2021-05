Polícia Militar divulga resultado da operação “Grande ABC Mais Seguro”

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



28/05/2021 | 11:01



O comandante da Polícia Militar no Grande ABC, coronel Gilson Hélio divulgou, na última quinta-feira (27), o resultado da operação “Grande ABC Mais Seguro” que aconteceu no dia anterior em toda a região, com maior concentração no município de Mauá. Visando à proteção das pessoas e o combate à criminalidade, foram realizadas ações policiais de presença nos locais de maior concentração de pessoas e veículos, fiscalizações de carros e motos, além de incursões em comunidades visando a apreensão de drogas, prisão de criminosos e captura de indivíduos procurados pela Justiça, proporcionando também uma maior aproximação com a comunidade local.

A operação contou com mais de 370 policiais militares e 180 viaturas, apresentando resultados operacionais muito satisfatórios pela PM. No total, sete criminosos foram presos em flagrante, pelos crimes de roubo, furto, tráfico de entorpecente e receptação, além de outros 8 criminosos que foram capturados, pois estavam em situação de “procurados” pela Justiça. Tivemos ainda a recuperação de 4 veículos roubados, que foram devolvidos aos seus respectivos proprietários, após a prisão dos autores dos roubos. No total, 455 veículos e 389 motos foram fiscalizados, sendo 15 veículos recolhidos.