Luana Piovani revela que sua prótese de silicone rompeu e ela terá que passar por procedimento: - Vou ter que fazer uma punção

28/05/2021 | 11:10



Eita! Luana Piovani usou o Stories para avisar seus seguidores que uma das próteses de seu silicone rompeu e ela irá precisar passar por um procedimento para retirar o líquido. Segundo informações do jornal O Dia, a atriz disse que sentiu fisgadas na região da noite para o dia e, por isso, procurou um médico:

- Semana passada fiz uma ressonância das mamas. Comecei a sentir um negócio estranho no peito, nada muito chamativo não, mas eu sou muito ligada no meu corpo... Achei estranho porque nunca tive sensação dentro do peito e comecei a sentir umas fisgadinhas, uns repuxos. Liguei para o meu médico, estava na hora de fazer mamografia. Como tenho silicone, ele sugere que eu faça ressonância e não mamografia, morro de medo de estourar. Bom, saiu o resultado da ressonância e vocês não vão acreditar: a minha prótese rompeu, mas ela está dentro de uma cápsula que o corpo faz quando a gente coloca a prótese de silicone.

Em seguida, ela, que está namorando, continuou:

- Então, a prótese está rompida, mas está capsulada e formou um liquidinho, chamado seroma. Isso tudo o radiologista me explicou. Aí eu vou ter que fazer uma punção pra tirar o líquido.

Por fim, a ex de Pedro Scooby concluiu:

- Mas sou virginiana, gente, então quero saber de vocês: preferem saber ou preferem ficar na ignorância. Eu sou pé no chão, terra, quero saber logo da realidade porque vou atrás das coisas. Muito melhor! Bem, terei que fazer punção e sigamos, né? Daqui a pouco na hora que der vou pro Brasil trocar essa prótese.