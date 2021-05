Após Saint West testar positivo para Covid-19, Kim Kardashian e North West também tiveram a doença

28/05/2021 | 11:10



O caso de coronavírus na família de Kim Kardashian foi mais sério do que se imaginava! Segundo o TMZ não foi apenas Saint West que testou positivo após um aparente surto em sua escola.

A crise de saúde do filho mais velho afetou os demais herdeiros Kardashian-West.

Outros três filhos de Kim também testaram positivo para a doença em seguida, uma vez que Saint acabou disseminando o vírus.

North começou a se sentir mal logo depois e a família descobriu que ela e Kim Kardashian também estavam com Covid-19.

Foi então que os produtores decidiram encerrar as filmagens do reality show da família enquanto eles se recuperavam no período de quarentena.

Kim teria tido sintomas graves, como febre de 40 graus. Felizmente, todos da família se recuperaram bem, mas a socialite precisou interromper seus estudos para passar no exame da ordem. Ela já havia revelado que não passou na prova, mas que seguiria tentando, para conseguir se tornar uma advogada.