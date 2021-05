Marido de Luisa Mell teve encontro com Najila Trindade

28/05/2021 | 11:10



Segundo informações do colunista Erlan Bastos, o marido de Luisa Mell, Gilberto Zaborowsky, teve um encontro com Najila Trindade. O empresário confirmou a informação para o colunista, mas afirmou que foi apenas um jantar - e que ocorreu em um período em que ele e Luisa estavam brigados.

Ainda de acordo com o colunista, Luisa Mell não gostou de ficar sabendo desse suposto jantar e da confirmação do marido de que realmente se encontrou com Najila. A ativista chegou a fazer uma publicação no Instagram com fotos de araras, falando sobre a fidelidade desses animais e que os humanos tinham que aprender com eles. No entanto, o post foi excluído após cinco minutos no ar.

Luisa ainda teria discutido com Gilberto sobre o assunto, enquanto o empresário tentou convencê-la de que não houve nada além do jantar. O colunista diz que a ativista perdoou o marido.

Vale lembrar que Najila Trindade se envolveu em uma polêmica com Neymar Jr. - na época, ela acusou o jogador de abuso e agressão. Gilberto Zaborowsky afirmou que o seu encontro com Najila aconteceu antes da polêmica com o astro do futebol.