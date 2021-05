Saiba como esconder ou mostrar curtidas do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/05/2021 | 10:48



As visualizações e curtidas do Instagram foram abolidas durante um tempo. Mas a rede social voltou atrás após reclamações de parte dos usuários. Agora, o próprio internauta decide se quer ou não exibir as estatísticas de seu perfil. Veja como realizar o procedimento no passo a passo abaixo.

Em seu perfil no Instagram, dê um toque nas três listras – localizadas no canto superior direito. Selecione “Configurações”. Vá até “Privacidade”. Clique em “Publicações”. Se quiser que os likes apareçam em seu perfil, desmarque o botão “Ocultar os números de curtidas e de visualizações”. Caso contrário, deixe a função ativada.

Na galeria, veja em capturas como esconder ou mostrar curtidas do Instagram. As imagens foram feitas em um iOS, mas é similar em modelos Android: