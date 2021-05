Festa secreta de Neymar Jr. teve barraco - e o jogador de futebol até mesmo foi ameaçado de morte

28/05/2021 | 10:11



Neymar Jr. deu o que falar ao organizar uma festa secreta com a presença de diversas influenciadoras em sua casa em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, na madrugada da última quinta-feira, dia 27. Apesar de proibições de celulares, alguns registros foram publicados por meio das redes sociais.

Agora, segundo informações do colunista Erlan Bastos, parece que a festa quase terminou em tragédia, já que rolou barraco e ameaça de morte. Aparentemente, Neymar convidou - e até pagou - para que algumas dessas influenciadoras fossem até a festa. O problema é que algumas das moças são comprometidas e os namorados não foram convidados.

Uma delas, por exemplo, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, avisou o namorado que iria dormir na casa de uma amiga. O namorado ficou desconfiado e logo viu o computador da amada - e leu mensagens que ela havia trocado com a irmã em que dava detalhes sobre a festa secreta de Neymar. Revoltado, ele comentou sobre esse evento com o companheiro de outra blogueira - que logo foi tirar satisfações com a namorada.

Na briga desse casal, a influenciadora disse que se privou de muita coisa por causa do namorado e que não iria se privar disso - a festa de Neymar. Depois, ela até fez um discurso pedindo perdão ao amado, mas não deu certo. O namorado, então, até ameaçou Neymar de morte. Eita!

Ainda de acordo com o colunista, Neymar convidou apenas uma influenciadora, mas informou que ela poderia levar quem ela quisesse - mesmo que fossem comprometidas. Porém, o convite não incluiu os namorados dessas moças. O jogador até mesmo teria se comprometido a fornecer o transporte para elas irem até Mangaratiba.

Essas mulheres - quatro no total - ainda informaram que a festa não foi nada demais. Ao chegarem lá, haviam outras mulheres, mais famosas e bonitas, e essas influenciadoras acabaram não chamando tanto a atenção:

- Não foi como esperava, disse uma delas.

Que situação!