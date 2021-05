SpaceX levará lulas bebês e tardígrados para o espaço

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/05/2021 | 09:48



A NASA anunciou na última semana que a próxima missão da SpaceX levará para o espaço lulas bebês e tardígrados – conhecidos popularmente como ursos d’água. Os animais vão ser usados em pesquisas realizadas pela tripulação de astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). O lançamento está agendado para a próxima quinta-feira, 3 de junho.

Ao todo, serão enviados cerca de 5 mil ursos d’água e 128 lulas bebês. O experimento com os tardígrados tem o objetivo de descobrir quais genes eles vão ativar ou desativar para sobreviver nas condições do espaço. Isso significa que, se eles produzirem mais antioxidantes, por exemplo, é um indício de que os astronautas deveriam ter uma dieta rica nesta substância.

É válido destacar que esta não é a primeira vez que os tardígrados são enviados ao espaço. Eles são muito usados em pesquisas por sobreviverem e prosperarem nos ambientes mais extremos, suportando até serem congelados e receberem grandes doses de radiação.

As lulas bebês, por sua vez, foram escolhidas para desvendar como o voo espacial altera os micróbios presentes no corpo humano. Para isso, o experimento usará a espécie Bobtail. Ela nasce sem bactérias e passa a brilhar no escuro quando vira hospedeira desses microrganismos. Os astronautas devem observar como os bichinhos se comportam após a colonização.

É importante destacar que os experimentos com lulas bebês e tardígrados não são uma exceção. Os astronautas baseados na ISS estão acostumados a realizar pesquisas científicas diariamente. O objetivo é ajudar a entender melhor a vida em gravidade zero.