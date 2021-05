Juros: curva inclina após avanço do IGP-M e com juros dos Treasuries

28/05/2021 | 09:34



A curva de juros futuros inclina nesta manhã de sexta-feira, 28, com alta maior no trecho mais longo, após o IGP-M de maio acelerar 4,10% e superar a mediana das estimativas (4,00%), em meio à expectativa de anúncio de bandeira tarifária de junho mais salgada e em sintonia com a alta dos juros dos Treasuries. Às 9h17 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,57%, de 8,52% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2023 avançava para 6,64%, de 6,58%, e o para janeiro de 2022 estava em 5,01%, de 5,00% ontem no ajuste. O juro da T-note de 10 anos subia a 1,610%, de 1,597%.