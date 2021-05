Receita espera o envio de 120 mil declarações

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 09:15



Na região, 120,8 mil pessoas ainda não entregaram a declaração do IR (Imposto de Renda). Isso mostra que 83,17% das 718,3 mil esperadas pela Receita Federal já foram enviadas. O prazo termina à meia-noite de segunda-feira.

Percentualmente, Rio Grande da Serra é a cidade que mais acertou as contas com o Fisco, com 94,58%, ou 5.663, já encaminhadas ao sistema. Em compensação, São Bernardo tem o menor índice de entregas, 81,95%, ou seja, 189,5 mil do total de 231,3 mil.

De acordo com as informações da Receita, os sistemas estão dimensionados para receber um volume bem maior de documentos nos últimos dias. Contudo, o contribuinte deve se precaver para não perder o prazo.

CONTRA O TEMPO

“Quem começou a fazer a declaração agora e se deparar com a falta de documento essencial, que não será possível o recolhimento até o dia 31, deve entregar a declaração dessa forma, mesmo sem essa informação. Assim, ele pode retificar depois e pelo menos fica livre da multa”, afirmou a consultora tributária, contadora e especialista em IR da King Contabilidade, Elvira de Carvalho.

Se a entrega ocorrer após segunda-feira, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa por atraso já a partir do dia 1º de junho. Neste caso, assim que a declaração for transmitida, ele receberá a notificação da infração.

O valor vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Além disso, caso a declaração fora do prazo tenha saldo de imposto a pagar, o contribuinte terá multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, mais juros à taxa Selic acumulada até o mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês do pagamento.

DICAS

Elvira afirmou que o contribuinte deve ter atenção aos lançamentos do pagamento dos planos de saúde dos dependentes, que devem ser lançados individualmente. Outras despesas com saúde também devem ser vistas com cuidado.

Quem recebeu o auxílio emergencial também deve declarar o valor. “Se o benefício foi pago indevidamente, a própria Receita verifica isso e a pessoa vai ter que pagar este valor”, disse a consultora.