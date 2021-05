Dúvida de leitor: Como diminuir um link?

Sérgio Vinícius

28/05/2021 | 09:18



O leitor Alexandre entrou em contato com o 33Giga querendo saber como diminuir um link. De fato, o que ele gostaria de saber é como deixar uma URL (endereço de um site) menor.

O recurso de “diminuir um link” visa tornar o endereço eletrônico mais amigável. A URL encurtada, por exemplo, fica mais fácil para um leitor de uma revista ou jornal impresso digitar no navegador. Ou, ainda, é mais fácil de lembrar de cabeça.

Para diminuir um link, o modo mais comum é recorrer a sites que fazem especificamente isso. Basta entrar neles, colar a URL completa e copiar a nova versão. Abaixo, confira alguns dos principais serviços:

Todos eles são gratuitos. Alguns oferecem opções pagas, que podem valer a pena – dão estatísticas, permitem mais personalização das URLs.

Para usuários que pretendem utilizar com frequência o recurso de diminuir links, é possível recorrer a extensões específicas. Com elas, normalmente, basta abrir a página que deseja encurtar e URL e com um clique tudo se resolve.

O 33Giga indica, especialmente, a URL Shortner (para Opera). Entretanto, Firefox e Chrome têm várias que podem ser instaladas. Basta entrar nas lojinhas de complementos de cada navegador e avaliar a que melhor diminui um link.