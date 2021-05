Hard Rock Hotel Fortaleza terá piscina com música subaquática

Redação

Do Rota de Férias



28/05/2021 | 07:56



Com inauguração prevista para 2022, o Hard Rock Hotel Fortaleza, no Ceará, promete surpreender os visitantes com atrações diferenciadas. Além de abrigar um estúdio para gravações de músicas, o complexo vai instalar um sistema de som subaquático em sua piscina principal, com vista para a praia de Lagoinha, uma das mais bonitas do Brasil. A tecnologia vai permitir que os viajantes escutem suas canções favoritas até quando estiverem embaixo d’água.

Hard Rock Hotel Fortaleza: piscina com som subaquático

O complexo de piscinas do Hard Rock Hotel Fortaleza terá mais de 9 mil metros quadrados. Em todas as ilhas, jatos quentes e frios de hidromassagem vibrarão sincronizados com o ritmo das músicas.

Segundo um comunicado da rede, o sistema de som da piscina será comandado por um Vibe Manager, profissional antenado com as principais tendências musicais do planeta. Ele vai circular pelo hotel com um tablet para controlar as canções e a iluminação de cada ambiente, conforme o público e o clima do momento. Além disso, os hóspedes poderão adicionar músicas às playlists criadas para diferentes ambientes da propriedade.

Com 535 acomodações, o hotel vai oferecer atrações como kite-surf, Rock Spa (um complexo para saúde e relaxamento), restaurantes, bares, academias e ambientes para crianças e adolescentes. Além disso, os visitantes terão acesso a cinema, loja temática e salão de beleza.

Além de Fortaleza, a rede Hard Rock pretende abrir no Brasil, até 2028, unidades em São Paulo (SP), Ilha de Sol (PR), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Recife (PE), Campos do Jordão (SP) e a badalada Jericoacoara (CE).

