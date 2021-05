Da Redação

Do 33Giga



28/05/2021 | 07:18



“O que é NFT?” é uma dúvida comum a diversos usuários de internet. Trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain, que define originalidade e exclusividade a bens digitais.

Pode parecer confuso. Então, a resposta para “o que é NFT?” fica mais fácil por meio de uma analogia. Seria um selo ou marca d´água (ou ambos) que garante autenticidade de algo que só existe no mundo online.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Sigla para “Non-fungible Token” (“Token não-fungível”, em português), os NFTs têm chamado a atenção após somas milionárias terem sido usadas para comprar esse tipo de ativo na internet. Essa tecnologia começou a se tornar mais evidente no mundo quando, em 11 de março deste ano, um único arquivo jpeg foi vendido por US$ 69 milhões de dólares.

O que é NFT?

O arquivo citado acima, que deu grande visibilidade ao NFT, consiste em um mosaico de uma obra do artista digital Mike Winkelmann, mais conhecido como Beeple. Nele, há uma compilação de obras que ele criou durante 5000 dias – Everyday ‘s: The First 5000 Days.

Além de toda a fama e atenção que isso trouxe para o artista, ele se tornou o dono da terceira obra de arte mais cara vendida por um artista vivo.

“Esse tipo de transação trará oportunidades inimagináveis para quem realmente tem talento e muitas vezes não consegue viver com rendimentos de sua arte”, diz Luciano Mathias, também artista, sócio e CCO da TRIO – Hub de Criação e Produção.

Por exemplo, nos USA, músicos estão explorando essa nova forma de remuneração para suprir a perda que tiveram com a pandemia, na escassez de shows e turnês. Um dos maiores exemplos foi a banda Kings of Leon, que não lançava nenhum material novo há 5 anos. When You See Yourself foi lançado dia 05 de março e arrecadou mais de USD 2 milhões com as vendas nesse formato.

“O NFT vai transformar a forma como vemos os negócios, sobretudo o mercado de arte como um todo. Hoje, uma grande gama de artistas se beneficia desse sistema e, os retornos são bem positivos”, , completa Luciano Mathias. “Eu imagino uma grande galeria digital aberta a todos, democratizando de uma forma completamente disruptiva o mercado de arte como vemos hoje em dia.”