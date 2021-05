Com sonho do acesso, Guarani e campeões estaduais abrem a Série B do Brasileiro

28/05/2021 | 06:00



A Série B do Campeonato Brasileiro, quatro meses após o encerramento da sua última edição, retorna ao futebol nacional, nesta sexta-feira, com quatro jogos. O sonho do acesso segue entre os clubes que ainda terão que jogar com os portões fechados por conta da pandemia de covid-19. No primeiro dia de partidas, destaque para o Guarani e dois campeões estaduais: Náutico e CSA.

Com Daniel Paulista no comando após a demissão de Allan Aal, o Guarani receberá o Vitória, em Campinas, às 19 horas. Se os paulistas chegaram às quartas de final do Paulistão, o Vitória sequer saiu da primeira fase do Baianão. Assim como o Guarani, que tem um técnico de 39 anos, o Vitória também aposta em um jovem comandante. Rodrigo Chagas, ex-lateral do Corinthians e do próprio clube baiano, tem 49 anos.

No ano passado, Guarani e Vitória terminaram lado a lado com 48 pontos cada na Série B. O Vitória venceu o rival, por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, e segurou o 1 a 1 no Barradão, em Salvador.

Às 21h30, no Recife, o Náutico, campeão pernambucano, medirá forças com o CSA, que faturou o Alagoano. Em 2020, o Náutico ficou uma posição acima da zona de rebaixamento com 44 pontos, enquanto o CSA terminou um degrau abaixo do G4 com 58 pontos. No confronto direto, o CSA fez 3 a 1 em casa e empatou por 1 a 1 fora.

O jogo que abrirá a edição 2021 da Série B, no entanto, será realizado em Pelotas (RS), às 16 horas, entre Brasil-RS e Londrina. Os gaúchos terminaram no meio da tabela em 2020, enquanto o Londrina garantiu o acesso na Série C.

O Vila Nova foi além e se sagrou campeão da Série C. Os goianos vão estrear às 21h30, em Goiânia (GO), contra o Botafogo-RJ, rebaixado na lanterna da Série A. O clube carioca ainda tenta se encontrar nas mãos de Marcelo Chamusca. No Cariocão, o Botafogo foi vice-campeão da Taça Rio, enquanto o Vila Nova perdeu o título goiano para o Grêmio Anápolis.

A rodada inicial da Série B ainda terá jogos sábado, domingo e segunda-feira. Além do Botafogo, Vasco, Goiás e Coritiba que foram rebaixados na Série A, Brusque e Remo subiram na Série C ao lado de Vila Nova e Londrina.

Os 20 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados conquistarão o acesso à Série A. O líder será campeão. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C.

Confira os jogos da 1ª rodada:

SEXTA-FEIRA

16 horas

Brasil-RS x Londrina

19 horas

Guarani x Vitória

21h30

Vila Nova x Botafogo-RJ

Náutico x CSA

SÁBADO

11 horas

Vasco x Operário

16 horas

CRB x Remo

16h30

Confiança x Cruzeiro

18h15

Coritiba x Avaí

DOMINGO

11 horas

Brusque x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

Sampaio Corrêa x Goiás