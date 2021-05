MC Mirella e Dynho Alves são o segundo casal eliminado do Power Couple Brasil 5, com 28,12% dos votos

28/05/2021 | 01:10



Acabou o jogo para MC Mirella e Dynho Alves! O casal foi o segundo eliminado do Power Couple Brasil 5 durante a noite desta quinta-feira, dia 27. Visivelmente abalados, os cantores disputaram a berlinda com Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Filipe Duarte e Nina Cachoeira, mas não receberam o apoio do público e precisaram dar adeus ao reality - com 28,12% dos votos.

- Acho que faltou um posicionamento maior da minha parte, disse Dynho.

- Eu tinha muito medo de brigar com alguém, desabafou a MC.

Os dois foram parar na DR após acumularem o pior saldo da semana. Antes de deixarem a Mansão Power, Mirella e Dynho ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR desse ciclo. O legado bom, que consistia em escolher um casal para ficar imune na próxima votação, ficou para Mari Matarazzo e Matheus Yurley, já o presentinho ruim, tirar dez mil reais da conta conjunta, ficou nas mãos de Márcia Fellipe e Rod Bala.

A eliminação, pela falta de posicionamento, foi uma surpresa para muitos, já que os dois acumulam uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais. Além disso, o clima pegou fogo durante a reprodução dos VTs quando Deborah foi acusada por Carolina Santos de se vitimizar o tempo todo. E Filipe Duarte decidiu tirar satisfações com Bruno.

- Eu avisei que ela [Deborah] se fazia de vítima!, contou a empresária.

- Eu não consigo acreditar em um pedido de desculpas dele [Bruno], disse o integrante da banda Br'oz.

Eita!