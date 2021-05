Sem sustos, Athletico-PR vence Aucas e confirma classificação na Sul-Americana

27/05/2021 | 23:55



Em um dos jogos que fechou as disputas da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR, que já estava muito perto da vaga, confirmou a classificação para o mata-mata. Jogando em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, o time paranaense goleou o Aucas-EQU, sem sustos, pelo placar de 4 a 0. Abner Vinícius, Carlos Eduardo, Christian e Vitinho marcaram os gols.

Com o resultado, Athletico-PR terminou na liderança do Grupo D com 15 pontos e um retrospecto de cinco vitórias e apenas uma derrota. Já o Aucas dá adeus a Copa Sul-Americana, ficando em terceiro na chave com seis pontos. Ao todo, venceu dois jogos e perdeu quatro.

O Athletico-PR dominou o primeiro tempo do começo ao fim, tendo mais posse de bola e chegando com perigo por diversas vezes ao gol adversário nos primeiros minutos. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 25. Nikão cruzou na medida para Christian, que apareceu entre os zagueiros, para mandar a bola para o fundo das redes.

Minutos depois, aos 36, com mais uma assistência de Nikão, o time paranaense fez o segundo. O meio-campista fez um passe milimétrico para o lateral Abner Vinícius, aparecer como homem surpresa na área, e de cabeça desviou para o gol, sem chances para o goleiro.

Na volta do intervalo, o Aucas tentou responder logo no primeiro minuto, com duas boas chances defendidas pelo goleiro Santos. Sem dar chances para o adversário acordar de vez na partida, o Athletico-PR marcou o terceiro gol aos 21 minutos para sacramentar a vitória e a classificação. Vitinho recebeu na entrada da área, girou em cima do zagueiro e mandou um canhão indefensável.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, devido ao cansaço das duas equipes e as muitas substituições feitas para ambos os lados, que interromperam o duelo diversas vezes. Já nos minutos finais, depois de ter um gol anulado, o Athletico-PR fechou o marcador em 4 a 0 com Carlos Eduardo. O atacante acertou um belo chute da entrada da área, sem chances para o goleiro adversário.