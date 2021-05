Morte por Covid dobra em Mauá e Ribeirão Pires nos últimos 14 dias

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 23:00



O número de mortes em razão da Covid-19 mais do que dobrou em Mauá e Ribeirão Pires nos últimos últimos 14 dias na comparação com os 14 dias anteriores, a média móvel que, segundo os especialistas, é a forma mais adequada para analisar a evolução da pandemia. A situação mais complicada é registrada em Mauá, que viu os falecimentos saltarem de 33 para 80, alta de 142,4%. Em Ribeirão Pires os óbitos foram de cinco para 11, ou seja, o indicador subiu 120%. Os números são dos boletins epidemiológicos emitidos pelas próprias prefeituras.



Em Mauá, a alta está relacionada com mudança de metodologia na apuração dos mortos por Covid desde a semana passada. Antes, a cidade informava apenas as perdas que haviam acontecido nas 24 horas anteriores ao boletim epidemiológico e agora reporta todos os falecimentos, mesmo os que ocorreram em datas anteriores e estavam em investigação pelas equipes da Prefeitura.



Já em Ribeirão Pires a aceleração pode estar diretamente relacionada com novo colapso no sistema municipal de saúde. Na quarta-feira, a Prefeitura divulgou que o hospital de campanha atingiu 95% de ocupação e a cidade passou a contar com a Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), sistema administrado pelo governo do Estado, para acomodar pacientes contaminados com o coronavírus em estado grave que estão sendo atendidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia.



Outra cidade do Grande ABC que ajudou a puxar os números para cima foi Santo André, que na média móvel viu o indicador subir 53,7%, passando de 136 para 209 óbitos. Assim, o Grande ABC, no geral, acusou alta de 4,7% de alta. De acordo com os especialistas, até 15% tanto para positivo como negativo significam estabilidade no indicador – veja os números por cidade na arte acima.



NOVOS INFECTADOS

Ao contrário do que acontece com as mortes, o registro de casos de coronavírus na região apresenta queda expressiva em Mauá (-40,8%) e Rio Grande da Serra (-76,3%) e alta em Ribeirão Pires (27,8%). Já as outras quatro cidades oscilam, mas estão com indicadores dentro da margem que é considera estabilidade. No geral, com os sete municípios somados, o Grande ABC apresenta variação negativa de 5,9%, que também indica estabilidade.