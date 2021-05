Lista de problemas

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021



A FUABC (Fundação do ABC) finalmente reconheceu que partiu daquela instituição a lista em que estavam os nomes dos funcionários administrativos que indevidamente receberam doses de vacinas contra a Covid-19. A entidade, que tem como presidente Adriana Berringer Stephan, respondeu um ofício da Câmara de Santo André com as informações de que servidores do departamento de recursos humanos foram os responsáveis pela definição dos imunizados.

Desde que o caso veio à tona, a FUABC tentou transferir a responsabilidade para a Faculdade de Medicina do ABC, que é comandada por David Uip, e que redigiu o ofício que solicitou a substância para as prefeituras de Santo André e São Caetano.

Apesar da admissão tardia de autoria da lista, a FUABC ainda tenta esquivar-se e sustenta que os oito servidores que são apontados como fura-filas teriam direito à vacina por serem funcionários da saúde. Entretanto, a julgar pelas áreas em que atuam – gerência de RH, jurídico, finanças e comunicação, além da diretora-geral da Central de Convênios –, nenhum deles tem relação direta com postos que compõem a chamada linha de frente de combate à Covid.

Além disso, chama atenção o fato de que no ofício destinado às duas cidades, os referidos profissionais não tinham relação alguma com os setores mencionados no documento ou não trabalhavam nos ambulatórios citados. O que, salvo algum erro terrivelmente crasso de preenchimento, é indício mais do que suficiente para comprovar a tentativa de burlar o sistema em benefício dos furões.

A resposta da FUABC é mais um elemento que se junta a esse inacreditável quebra cabeça, que começou a ser montado quando o caso veio à tona e, posteriormente, se transformou em inquérito da Polícia Civil e ação do Ministério Público.

O que se espera agora é que os vereadores andreenses, na próxima semana, peçam o afastamento dos furões e também da presidente da FUABC para que haja isenção nas apurações.