Zezão deixa governo e reassume mandato de vereador

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 22:13



Dirigente do Guaraciaba, time de várzea de Santo André, Zezão Mendes (PDT) deixou cargo no governo Paulo Serra (PSDB) para reassumir oficialmente nesta quinta-feira mandato de vereador na Câmara. O pedetista ocupava a função de secretário adjunto da Pessoa com Deficiência, mas decidiu pedir exoneração do posto diante da abertura da vaga de titular no Legislativo com a morte do parlamentar e correligionário Samuel Dias, há duas semanas, em decorrência de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.



Após convocação da presidência da Câmara, Zezão – então primeiro suplente do partido – chegou a tomar posse no fim de abril, já mediante afastamento de Samuel por motivos de saúde, só que requereu licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares. Na ocasião, voltou a atuar como número dois na pasta da Pessoa com Deficiência, setor chefiado por Ivo de Lima, que preside o PDT no município e tende a continuar no comando da secretaria. Com a solicitação de Zezão, aprovada em plenário, quem assumiu a cadeira no período foi Márcio Toniol Macaco, segundo suplente.



O pedetista foi eleito nesta quinta terceiro secretário da mesa diretora da casa – presidida pelo tucano Pedrinho Botaro –, posto até então ocupado por Samuel, cadeirante, que estava em seu primeiro mandato. Por acordo antes do pleito interno, os demais colegas definiram pela manutenção do espaço ao PDT na direção, escolhendo Zezão para integrar a composição da mesa.



Natural de Pedreiras, no Estado do Maranhão, Zezão, 67 anos, exerceu mandato parlamentar na legislatura anterior, de 2017 a 2020. Ele obteve 2.555 votos na eleição do ano passado, adesão insuficiente para assegurar a reeleição à vereança – ficou fora, na oportunidade, por 80 sufrágios, diferença entre apoio recebido por Samuel, então dirigente do Flamenguinho, também clube de várzea da cidade.



“Assumo em situção chata, com a morte do Samuel. Fui responsável pelo ingresso dele no partido, justamente devido à sua liderança, mas temos que tocar a vida. Não sabemos os propósitos de Deus. Serei base do governo, reeleito com quase 80% (dos votos válidos), e tentarei lutar pela implantação de projetos na região da Vila (Guaraciaba), brigar pelas demandas do nosso eleitorado, assim como apoiar propostas para ajudar a conter essa crise (sanitária), que tem mostrado impactos econômico e social, não só aqui”, sustentou Zezão.