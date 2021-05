Do Dgabc.com.br



28/05/2021



A Diocese de Santo André, responsável por todo o Grande ABC, informou ontem o falecimento do sacerdote da Congregação dos Missionários Scalabrinianos, Padre Jacob Bordin, 92 anos, vítima de infarto. Com mais de 40 anos de serviços prestados à região, ele vivia em sua terra natal, em Silva Jardim, no Rio Grande do Sul. A missa em homenagem será hoje, às 19h, na Igreja Matriz de Santo André.

Com 63 anos de sacerdócio, o missionário scalabriniano viveu boa parte do seu ministério sacerdotal na Diocese de Santo André. Foram 40 anos de atuação com passagens marcantes pela Igreja Matriz de Santo André (onde atuou praticamente durante 30 anos, ao longo de suas três passagens), e na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Basílica Menor, a conhecida Matriz de São Bernardo.

“Os anos se passaram com lutas vencidas e derrotas sofridas. Hoje aguardo o que me reserva a vontade divina, na esperança que tudo ocorra para a maior glória de Deus e para um maior aumento e merecimento do tesouro da morada eterna”, disse recentemente o padre Jacob, antes de retornar ao seu Estado natal, no fim do segundo semestre de 2020, com o objetivo de ficar mais perto da família e residir na casa dos padres idosos da congregação.