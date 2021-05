Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 00:01



Parceria entre a empresa Carmens’s Medicinal, dos Estados Unidos, e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Caetano vai permitir que 12 crianças com diferentes condições e deficiências tenham acesso a tratamento gratuito com medicação à base de Cannabis. Indicados pelo corpo clínico da Apae, os pequenos foram avaliados sobre seus quadros e foram escolhidos aqueles que mais se beneficiariam do tratamento e/ou quem não está conseguindo bons resultados com a medicação convencional.

É o caso de Théo Silvestre de Carvalho, 9 anos, que tem autismo moderado e está em tratamento multidisciplinar desde os 4. A mãe de Théo, a profissional de marketing Michelle Silvestre, 33, explica que o remédio que o filho toma para controle da ansiedade tem apresentado efeitos colaterais e a expectativa é que com o canabidiol, além de mais tranquilo e com mais foco, ela tenha condições de seguir se desenvolvendo.

“O Théo fala, aprendeu a ler com 3 anos e meio, ele tem QI (Quociente de Inteligência) alto. Poder controlar as crises de ansiedade, os impulsos nervosos, terá mais qualidade de vida”, completou a mãe. Há um ano, Michelle pegou a receita para o remédio, mas, por falta de informação, não havia se decidido. Dessa vez, ela tem esperanças de que o resultado do tratamento será positivo para o filho.

Essa é a primeira parceria desse tipo que a Apae firma com empresa que fabrica o canabidiol. “É medicação cara, que precisa da autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As pessoas que atendemos, as que selecionamos, certamente não teriam condições de comprar”, explicou o presidente da associação, Jorge Salgado. “O corpo clínico da Apae indicou os pacientes e vamos acompanhar o processo”, completou. “É a oportunidade de levar a novas perspectivas, novos remédios, alternativas para quem não está tendo sucesso com a medicina convencional”, concluiu o presidente.

O diretor executivo da Carmen’s e responsável pela implementação da empresa no Brasil, Ricardo Pettená, afirmou que garantir ou facilitar o acesso a medicamentos, à terapia canabinoide, é uma das missões da empresa. Com essa ideia, e logo após ter lançado medicamento específico para crianças, a Carmen’s procurou a Apae para ofertar o tratamento gratuitamente por nove meses às crianças selecionadas. Acabado o período, a empresa vai assessorar as famílias para conseguirem o remédio do governo, se não houver possibilidade de compra.

No Brasil, a empresa vende a medicação por R$ 649,90, que, segundo o porta-voz, é valor bem menor do que os similares. O produto só pode ser adquirido por importação individual para pessoas físicas com aprovação da Anvisa. Em dezembro de 2019, a agência autorizou a produção industrial e venda em farmácias, sob prescrição médica e retenção da receita, de produtos à base de maconha. Na mesma decisão, foi rejeitado o cultivo da planta para os mesmos fins, ou seja, a matéria-prima ainda precisa ser importada. AM